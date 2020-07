Guerini: “I giovani della Fiorentina fanno qualche partita buona e poi pensano ai social”

L’ex giocatore e team manager della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a TMW Radio. Queste le sue parole sulle vicende di casa viola:

“Mi piange il cuore. Da tifoso critico dico che ne hanno combinate di tutti i colori. Non ha anima da diverse stagioni. Non si sa la squadra titolare, ci sono giovani che fanno qualche partita e poi pensano ai social. Ha una potenza economica formidabile, spero che ora abbia capito tante cose e le mettano in pratica. Firenze è una piazza formidabile e merita una grande squadra”.

Servirebbe un tecnico più carismatico, come Spalletti?

“Bisogna prima saper costruire una squadra dalle fondamenta, per poi consegnare le chiavi a un tecnico bravo. Servono giocatori funzionali a una squadra. Un allenatore non può fare tutto, serve un direttore che sa costruire e lavora in simbiosi con il tecnico”.