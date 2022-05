Guerini: “La Fiorentina deve migliorare la comunicazione. Serve annuncio su Italiano per far tacere le voci”

Vincenzo Guerini, ex calciatore e dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa viola, soffermandosi a parlare del futuro di mister Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Noi tifosi viola non riusciamo mai o goderci il momento, neanche una settimana di felicità dopo aver raggiunto l’Europa. Futuro di Italiano? Solo i diretti interessati sanno come stanno le cose, Barone ha detto che Italiano ha un contratto e i contratti si rispettano e l’allenatore ha dato segnali di voler rimanere. L’importante è mettersi a sedere e programmare, perché secondo me è una grande occasione per la Fiorentina. La società insieme all’allenatore dovrebbe emettere un comunicato e mettere a tacere le voci. È una grandissima occasione per poter migliorare la squadra e darla in mano a un tecnico che conosce bene tutta la rosa. Hanno lasciato un po’ anche a me perplesso questi silenzi. Non riesco a capirne i motivi. Se deve migliorare in qualcosa la Fiorentina è la comunicazione, che ai giorni d’oggi è importantissima”

