Babacar dirà addio alla Fiorentina, per il rinnovo chiede ingaggio da top e posto da titolare

Sono giorni caldi quelli per El Khouma Babacar, il centravanti senegalese pare ormai aver deciso il suo destino con la maglia viola. Infatti con il suo procuratore Patrik Bastianelli (e la supervision...

Sono giorni caldi quelli per El Khouma Babacar, il centravanti senegalese pare ormai aver deciso il suo destino con la maglia viola. Infatti con il suo procuratore Patrik Bastianelli (e la supervisione di Mino Raiola) ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con la società viola.

Il motivo di questa scelta sta nel fatto di non giocare titolare con l'aggiunta che la società, come confermato anche da Corvino, punta su Simeone sia per il presente che nel futuro. Alla Fiorentina l'entourage dell'attaccante chiederà un rinnovo di contratto con la sicurezza del posto da titolare e lo stesso ingaggio attuale (1,8) più bonus aggiuntivi. Una richiesta fuori dalle logiche societarie ma anche tecniche con il tecnico Pioli che ha già dimostrato di non puntare molto su Babacar preferendogli praticamente sempre Simeone.

L'errore a questo punto della società è quello di non vendere già adesso Babacar, perché questa è l'ultima occasione di poter guadagnare una cifra consistente dalla sua cessione mentre a giugno, con 12 mesi esatti prima della scadenza contrattuale, le cifre sarebbe già molto più basse rispetto ad oggi.

Flavio Ognissanti