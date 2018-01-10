Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino
Il mercato di gennaio impazza, anche oltremanica. Così, secondo alcuni media britannici, il Crystal Palace rigenerato dalla cura Roy Hodgson avrebbe deciso di puntare dritto su Khouma El Babacar, con...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 11:07
Il mercato di gennaio impazza, anche oltremanica. Così, secondo alcuni media britannici, il Crystal Palace rigenerato dalla cura Roy Hodgson avrebbe deciso di puntare dritto su Khouma El Babacar, con l'obiettivo di portarlo a Londra già in questi giorni. L'offerta sarebbe di quelle che inducono a riflettere: 15 milioni di euro cash per il senegalese che, a tutti gli effetti, resta la riserva di Simeone.