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Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino

Il mercato di gennaio impazza, anche oltremanica. Così, secondo alcuni media britannici, il Crystal Palace rigenerato dalla cura Roy Hodgson avrebbe deciso di puntare dritto su Khouma El Babacar, con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 11:07
Dall'Inghilterra: il Crystal Palace vuole Babacar, Hodgson pronto ad offrire 15 milioni a Corvino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato di gennaio impazza, anche oltremanica. Così, secondo alcuni media britannici, il Crystal Palace rigenerato dalla cura Roy Hodgson avrebbe deciso di puntare dritto su Khouma El Babacar, con l'obiettivo di portarlo a Londra già in questi giorni. L'offerta sarebbe di quelle che inducono a riflettere: 15 milioni di euro cash per il senegalese che, a tutti gli effetti, resta la riserva di Simeone.

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