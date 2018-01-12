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Brovarone duro: "Babacar pensa solo ai soldi e punta allo svincolo. Non gioca nemmeno nel Senegal..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha criticato aspramente l'atteggiamento di Babacar: "Andrà via a parametro zero nel 2019, ha già rifiutato alcune offerte. E’ assolutamente...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 16:37
Brovarone duro: "Babacar pensa solo ai soldi e punta allo svincolo. Non gioca nemmeno nel Senegal..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha criticato aspramente l'atteggiamento di Babacar: "Andrà via a parametro zero nel 2019, ha già rifiutato alcune offerte. E’ assolutamente inaccettabile che un ragazzo cresciuto nel vivaio viola e che ha sempre dichiarato amore per la Fiorentina, viva di una speculazione tale. Lui può andare dove vuole ma non esiste che due anni e mezzo prima della scadenza punti allo svincolo. Nel calcio la riconoscenza non esiste e lo sappiamo, ma lui deve tutto alla Fiorentina ed è inaccettabile il suo comportamento. Nessuno degli allenatori che ci sono stati gli ha dato una maglia da titolare, non gioca neanche in nazionale senegalese eppure è uno dei più pagati della rosa e punta a guadagnare ancora di più. Raiola, che affianca il suo procuratore Bastianelli, lo avrà già promesso a qualche club europeo con cui ha buoni rapporti".

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