Ag. Babacar: "La priorità è la Fiorentina, sta facendo bene. Sul mercato mai dire mai..."

L'agente di El Khouma Babacar, Patrik Bastianelli è intervenuto a Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato parlando del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:"Babacar in questo mo...

L'agente di El Khouma Babacar, Patrik Bastianelli è intervenuto a Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato parlando del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:

"Babacar in questo momento non vuole parlare di mercato, è concentrato sulla Fiorentina. Ha una settimana di vacanze e sarà pronto e carico per ripartire alla grandissima dopo la sosta. Il ragazzo sta facendo bene, quando Pioli lo ha chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Sul mercato mai dire mai, ma la priorità resta la Fiorentina".