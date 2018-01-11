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Ag. Babacar: "La priorità è la Fiorentina, sta facendo bene. Sul mercato mai dire mai..."

L'agente di El Khouma Babacar, Patrik Bastianelli è intervenuto a Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato parlando del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:"Babacar in questo mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 09:21
Ag. Babacar: "La priorità è la Fiorentina, sta facendo bene. Sul mercato mai dire mai..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'agente di El Khouma Babacar, Patrik Bastianelli è intervenuto a Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato parlando del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni:

"Babacar in questo momento non vuole parlare di mercato, è concentrato sulla Fiorentina. Ha una settimana di vacanze e sarà pronto e carico per ripartire alla grandissima dopo la sosta. Il ragazzo sta facendo bene, quando Pioli lo ha chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Sul mercato mai dire mai, ma la priorità resta la Fiorentina".

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