Direttore Sportivo Spal: "Nomi altisonanti come quelli di Babacar non sono realistici..."
Questa mattina Davide Vagnati, ds della Spal, ha parlato di Babacar durante la presentazione di Jasmin Kurtic, da qualche giorno nuovo rinforzo della formazione di Leonardo Semplici: "In questi anni u...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 12:46
Questa mattina Davide Vagnati, ds della Spal, ha parlato di Babacar durante la presentazione di Jasmin Kurtic, da qualche giorno nuovo rinforzo della formazione di Leonardo Semplici: "In questi anni una delle caratteristiche di questa società è stata quella di non illudere nessuno e di non gettare fumo negli occhi. Nomi altisonanti come quelli di Babacar non sono realistici e rischiano di far passare in secondo piano l'ottimo lavoro di questa società".