Babacar primo in serie A per gol da subentrato: ma farebbe lo stesso da titolare?

Khouma El Babacar è il primo giocatore in serie A per numero di gol da subentrato: ben 4 in campionato, dopo il centro di questa sera, decisivo per la vittoria contro il Cagliari. Adesso, la domanda c...

Khouma El Babacar è il primo giocatore in serie A per numero di gol da subentrato: ben 4 in campionato, dopo il centro di questa sera, decisivo per la vittoria contro il Cagliari. Adesso, la domanda che tutti i tifosi viola e gli addetti ai lavori si pongono, è inevitabile: il senegalese sarebbe in grado di dimostrare lo stesso fiuto del gol partendo titolare? O la pressione finirebbe per giocargli un brutto scherzo, come già successo in passato? Per saperlo, non resta che provare.Pioli è avvisato: in questo momento Baba è una sentenza che reclama spazio.

Paolo Lazzari