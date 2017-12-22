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Babacar primo in serie A per gol da subentrato: ma farebbe lo stesso da titolare?

Khouma El Babacar è il primo giocatore in serie A per numero di gol da subentrato: ben 4 in campionato, dopo il centro di questa sera, decisivo per la vittoria contro il Cagliari. Adesso, la domanda c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 22:58
Babacar primo in serie A per gol da subentrato: ma farebbe lo stesso da titolare? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Khouma El Babacar è il primo giocatore in serie A per numero di gol da subentrato: ben 4 in campionato, dopo il centro di questa sera, decisivo per la vittoria contro il Cagliari. Adesso, la domanda che tutti i tifosi viola e gli addetti ai lavori si pongono, è inevitabile: il senegalese sarebbe in grado di dimostrare lo stesso fiuto del gol partendo titolare? O la pressione finirebbe per giocargli un brutto scherzo, come già successo in passato? Per saperlo, non resta che provare.Pioli è avvisato: in questo momento Baba è una sentenza che reclama spazio.

Paolo Lazzari

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