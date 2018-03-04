Baba su instagram: "Ciao capitano, eri il primo che mi abbracciava dopo un gol.."

Queste le parole di Babacar su Instagram, in ricordo dell'ex compagno di squadra Davide Astori:

"Non ho parole per descrivere questa meravigliosa persona non parlo di campo ma fuori sempre ad sorridere sei il prima a correre verso di me quando faccio gol e fai pure 70 metri per arrivare. Ciao fratello. Condoglianze a tutta la sua famiglia e al calcio che uomini come lui ce ne pochi al mondo di oggi"