Babacar: “La maglia viola una seconda pelle. Tornerei a Firenze anche domani, non me ne sarei mai andato” 

Khouma El Babacar ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport sulla Fiorentina:

“La maglia viola per me è una seconda pelle. E ho detto tutto. Porto nel cuore i fiorentini e ogni volta che ho tempo libero dagli impegni calcistici torno in città”.

Eppure, Babacar, non la vediamo esultare da un po’. Che le è successo?

“Posso solo dire che io mi sento in forma anche se in questo periodo non sto giocando molto. Sono comunque sempre concentrato e a disposizione della squadra”.

Dica la verità: un po’ la Serie A le manca…

“Ovviamente. Ho tanta nostalgia. Ogni volta che guardo le partite del campionato italiano mi vengono in mente gli anni passati e le emozioni vissute che vorrei provare ancora. Ma purtroppo certe scelte nel calcio non dipendono solo dal giocatore”.

Firenze, però, è un’altra cosa per lei: qual è il gol al quale è più affezionato?

“Domanda facile: stagione 2014/15, Fiorentina-Inter 3-0. Dopo pochi minuti dall’inizio della partita riuscii a sbloccare il risultato con un gol a giro e di potenza realizzato a un signor portiere come Handanovic. Ma un posto di riguardo nel mio cuore ce l’ha anche il gol di tacco realizzato contro l’Udinese due anni dopo”.

Almeno quanto lei, Babacar, ne ha per Firenze: le piacerebbe tornare a indossare la maglia viola?

“È il mio sogno nel cassetto. Fosse dipeso da me, non avrei mai lasciato la Fiorentina e per questo ci tornerei anche domani. Che ne dite, è fattibile?”.

