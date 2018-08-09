Babacar e i parastichi con Astori: "Ti porteró sempre con me"

Bel messaggio dell'ex viola Babacar rilasciato pochi minuti fa su Instagram. Il giovane senegalese ha infatti postato una foto di due parastinchi..

Bel messaggio dell'ex viola Babacar rilasciato pochi minuti fa su Instagram. Il giovane senegalese ha infatti postato una foto di due parastinchi, uno dei quali con una sua foto insieme ad Astori. L'altro invece è in ricordo della nonna alla quale il ragazzo era molto affezionato. Ancora una volta dunque, Babacar si dimostra dal cuore d'oro