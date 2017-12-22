Labaro Viola

Babacar la sblocca a 10' dalla fine, viola in vantaggio alla Sardegna Arena

La Fiorentina passa in vantaggio a 10' minuti dalla fine grazie a Babacar che sfrutta un cross perfetto dalla destra di Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 22:16
Babacar la sblocca a 10' dalla fine, viola in vantaggio alla Sardegna Arena - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Babacar
Condividi

La Fiorentina passa in vantaggio a 10' minuti dalla fine grazie a Babacar che sfrutta un cross perfetto dalla destra di Chiesa. Il senegalese sfrutta il movimento sul primo piano di Simeone e con la suola spinge dentro il pallone del vantaggio viola.

Pioli, dopo la rete del vantaggio, inserisce Laurini e Sanchez per proteggere maggiormente il vantaggio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok