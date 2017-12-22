Babacar la sblocca a 10' dalla fine, viola in vantaggio alla Sardegna Arena
La Fiorentina passa in vantaggio a 10' minuti dalla fine grazie a Babacar che sfrutta un cross perfetto dalla destra di Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 22:16
La Fiorentina passa in vantaggio a 10' minuti dalla fine grazie a Babacar che sfrutta un cross perfetto dalla destra di Chiesa. Il senegalese sfrutta il movimento sul primo piano di Simeone e con la suola spinge dentro il pallone del vantaggio viola.
Pioli, dopo la rete del vantaggio, inserisce Laurini e Sanchez per proteggere maggiormente il vantaggio.