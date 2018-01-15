Pedullà: "Perdere Babacar a zero sarebbe un suicidio. Il mercato viola dipende tutto da Sanchez..."

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “Il mercato della Fiorentina dipende da Sanchez, il nome del sostituto è stato individuato. Servirà tempo. Babacar? S...

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “Il mercato della Fiorentina dipende da Sanchez, il nome del sostituto è stato individuato. Servirà tempo. Babacar? Se arrivasse la proposta giusta la società viola la prenderebbe senz’altro in considerazione. Tramare per farlo andare via a zero significa suicidarsi, non si può stare un anno e mezzo alla finestra. Secondo me non arriverà allo svincolo, non gli conviene stare a bagnomaria. Se non andrà via a gennaio, per me lo farà a giugno. Non credo abbia voglia di rinnovare il contratto con la società viola”.