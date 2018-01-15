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Galli in tackle su Babacar: "E' un immaturo, battiamogli la testa nel muro per vedere se migliora..."

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato anche di Babacar a Lady Radio: "Nelle corde avrebbe un potenziale superiore, bisogna capire quando ha voglia di tirarlo fuori. Gli allenatori passati l’ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 15:34
Galli in tackle su Babacar: "E' un immaturo, battiamogli la testa nel muro per vedere se migliora..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato anche di Babacar a Lady Radio: "Nelle corde avrebbe un potenziale superiore, bisogna capire quando ha voglia di tirarlo fuori. Gli allenatori passati l’hanno sempre utilizzato poco, l’hanno tenuto in bagnomaria. Tappiamoci il naso e l’operazione si fa. Spero che da qualche altra parte possa fare il salto definitivo, ha 25 anni. Bisognerebbe battergli la testa al muro tutte le mattine per vedere se matura. Sarebbe grave se Corvino non avesse un’alternativa, non solo a Babacar, ma anche a Simeone.

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