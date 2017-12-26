Sconcerti: "Dragowski migliore in campo. Babacar? Gli manca continuità, anche se gioca in serie A da 10 anni"
Mario Sconcerti è intervenuto su Rai2 a fine gara, per commentare Lazio-Fiorentina: "Il migliore in campo per la Fiorentina è stato Dragowski questa sera e questo dice tutto. Badelj? Avrebbe fatto com...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 22:56
Mario Sconcerti è intervenuto su Rai2 a fine gara, per commentare Lazio-Fiorentina: "Il migliore in campo per la Fiorentina è stato Dragowski questa sera e questo dice tutto. Badelj? Avrebbe fatto comodo questa sera, se non gioca nemmeno la prossima forse è davvero un indizio che se ne andrà via a gennaio. Babacar? Sappiamo chi è ormai. Gli manca la continuità, anche se gioca in serie A ormai da 10 anni".