Sconcerti: "Dragowski migliore in campo. Babacar? Gli manca continuità, anche se gioca in serie A da 10 anni"

Mario Sconcerti è intervenuto su Rai2 a fine gara, per commentare Lazio-Fiorentina: "Il migliore in campo per la Fiorentina è stato Dragowski questa sera e questo dice tutto. Badelj? Avrebbe fatto com...

A cura di Redazione Labaroviola 26 dicembre 2017 22:56

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