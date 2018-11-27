Maraschi: "Con Babacar saremmo in lotta per lo scudetto. Pioli, riportalo a casa!"

Un grande protagonista del secondo scudetto della Fiorentina è sicuramente Mario Maraschi che ieri è stato premiato nella Hall of Fame della Fiorentina. L'ex giocatore viola ha detto: "Mi dispiace per...

Un grande protagonista del secondo scudetto della Fiorentina è sicuramente Mario Maraschi che ieri è stato premiato nella Hall of Fame della Fiorentina. L'ex giocatore viola ha detto: "Mi dispiace per questa stagione perché con Babacar saremmo stati in lotta per lo scudetto. Aldilà dei gol, lui si muoveva, aiutava la squadra e con i suoi movimenti liberava anche i compagni" poi sul palco ha aggiunto (con Pioli che era in sala): "Pioli facci un favore, riporta a casa Babacar". Una chiara frecciata a Simeone.