Dall'Inghilterra, il West Ham vuole Babacar, la Fiorentina chiede 17 milioni di euro per la cessione

Quindici partite, zero da titolare. Un bottino piuttosto magro quello di Khouma Babacar. Nonostante questo il senegalese è un uomo mercato pregiato per la Fiorentina. Sul giocatore ci sono Crystal Pal...

Quindici partite, zero da titolare. Un bottino piuttosto magro quello di Khouma Babacar. Nonostante questo il senegalese è un uomo mercato pregiato per la Fiorentina. Sul giocatore ci sono Crystal Palace e Sassuolo, ma ora pare esserci una terza pretendente. Il quotidiano inglese 'Sun' infatti sottolinea che David Moyes, tecnico del West Ham, è molto interessato al centravanti viola e vorrebbe acquistarlo in prestito. Gli 'Hammers' infatti potrebbero cedere una o più pedine in attacco visto che Andy Carroll piace al Chelsea di Conte come vice-Morata e che anche Diafra Sakho e Chicharito Hernandez non sono affatto certi di restare in rosa. La volontà della Fiorentina però è cedere il giocatore a titolo definitivo: la richiesta, secondo il tabloid britannico, è di 17 milioni di euro.