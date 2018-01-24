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Corvino: "Antonelli? Credo nel gruppo che abbiamo. Dispiace per Pepito Rossi. Dobbiamo crescere..."

A margine di un evento benefico il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato alcune dichiarazione sulla Fiorentina ed il suo momento:"La sconfitta con la Sampdoria? Quando si è in striscia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 09:11
Corvino: "Antonelli? Credo nel gruppo che abbiamo. Dispiace per Pepito Rossi. Dobbiamo crescere..." -
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A margine di un evento benefico il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato alcune dichiarazione sulla Fiorentina ed il suo momento:

"La sconfitta con la Sampdoria? Quando si è in striscia positiva capita di imbattersi in uno stop, dobbiamo crescere e ripartire. Antonelli a Firenze? Io credo molto nel gruppo costruito a Giugno. Babacar? Sono semplici voci, niente di più. Pepito Rossi? Dispiace molto per il ragazzo, per lui è un brutto colpo specie perchè sta cercando di andare contro la sfortuna..."

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