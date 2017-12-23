Repubblica, ci pensa il solito Babacar entra e segna, adesso la Lazio in Coppa Italia
Come scrive la Repubblica “Ci pensa il solito Babacar: entra e segna, 3 punti d’oro. E ora la Lazio in Coppa Italia. L’attaccante senegalese colpisce ancora, quando la partita sembrava ormai indirizza...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 11:50
Come scrive la Repubblica “Ci pensa il solito Babacar: entra e segna, 3 punti d’oro. E ora la Lazio in Coppa Italia. L’attaccante senegalese colpisce ancora, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso un nuovo pareggio. Viola in controllo fin dall’inizio, ma il gol non arriva: poi entra Babacar ed in un attimo tutta la frustrazione si trasforma in un grido di gioia.