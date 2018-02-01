Sconcerti: "Campagna acquisti deludente. Babacar? Un'eterna promessa"
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Se c’è una delusione non viene sicuramente da Babacar, che è stato venduto dopo 9 anni e che è sempre rimasto un giocatore da rimandare e da s...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 12:10
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Se c’è una delusione non viene sicuramente da Babacar, che è stato venduto dopo 9 anni e che è sempre rimasto un giocatore da rimandare e da scoprire. La delusione è l’intera campagna acquisti, i limiti della squadra sono chiari e mi sembrano ancora abbastanza netti".