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Sconcerti: "Campagna acquisti deludente. Babacar? Un'eterna promessa"

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Se c’è una delusione non viene sicuramente da Babacar, che è stato venduto dopo 9 anni e che è sempre rimasto un giocatore da rimandare e da s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 12:10
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Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Se c’è una delusione non viene sicuramente da Babacar, che è stato venduto dopo 9 anni e che è sempre rimasto un giocatore da rimandare e da scoprire. La delusione è l’intera campagna acquisti, i limiti della squadra sono chiari e mi sembrano ancora abbastanza netti".

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