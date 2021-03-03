Babacar ad Astori: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare"

Lettera di Babacar per l'ex capitano viola scomparso tre anni fa.

L'ex attaccante della Fiorentina, El Khouma Babacar, ha ricordato Davide Astori sul suo profilo Instagram con un messaggio commovente.

Questo il suo post: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare. Ma quando mi sale la tristezza è qualche lacrima rischia di rigarmi il viso penso alle tue parole e mi dico che no: non devo piangere e lo devo fare anche per te che mi hai insegnato ad affrontare la vita con il sorriso. Ci manchi amico. Riposa in pace".

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