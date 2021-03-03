Babacar ad Astori: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare"
Lettera di Babacar per l'ex capitano viola scomparso tre anni fa.
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 00:09
L'ex attaccante della Fiorentina, El Khouma Babacar, ha ricordato Davide Astori sul suo profilo Instagram con un messaggio commovente.
Questo il suo post: "Amico spesso piango in silenzio e inizio a ricordare. Ma quando mi sale la tristezza è qualche lacrima rischia di rigarmi il viso penso alle tue parole e mi dico che no: non devo piangere e lo devo fare anche per te che mi hai insegnato ad affrontare la vita con il sorriso. Ci manchi amico. Riposa in pace".
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