Babacar e quel riscaldamento infinito che sa di addio: ultima in viola per andare a Roma?

Infinito riscaldamento ieri per Babacar, ma nonostante la Fiorentina in difficoltà non è stato fatto entrare da Pioli. Il mercato spinge, forse Babacar è rimasto fuori perché nelle prossime ore potreb...

Infinito riscaldamento ieri per Babacar, ma nonostante la Fiorentina in difficoltà non è stato fatto entrare da Pioli. Il mercato spinge, forse Babacar è rimasto fuori perché nelle prossime ore potrebbe firmare con una nuova squadra. Roma, Sassuolo o estero. La Fiorentina si aspetta non meno di 10 milioni dalla sua cessione, e poi andrà preso un sostituto. La Roma è il club che ha fatto il sondaggio più concreto, si è parlato anche di Defrel, in prestito con riscatto già fissato. Dal Crystal Palace, invece, non è mai arrivata una proposta concreta. Lo riporta La Nazione.