Babacar, non solo sirene inglesi per il 30 viola. Sul ragazzo anche la Spal di Semplici
Il quotidiano La Nuova Ferrara ha aperto il proprio giornale con un titolo riguardante la Spal: "Parte l'assalto a Babacar
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 10:10
Il quotidiano La Nuova Ferrara ha aperto il proprio giornale con un titolo riguardante la Spal: "Parte l'assalto a Babacar". L'attaccante senegalese potrebbe lasciare la Fiorentina e Semplici lo conosce molto bene. Resta un obiettivo difficile per uno dei club più antichi d'Italia ma il presidente Mattioli è pronto a provarci. Ricordiamo che nella giornata di ieri, è uscita la notizia di una possibile offerta di 17 milioni da parte del Crystal Palace