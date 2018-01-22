Corriere Fiorentino: "Babacar non convince, Corvino cerca un attaccante... ma in Serie B".

"Baba non Quaglia". Apre così il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Quagliarella contro la Fiorentina ne fa tre mentre la coppia Babacar-Simeone non va. La squadra si arrende subito e Piol...

"Baba non Quaglia". Apre così il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Quagliarella contro la Fiorentina ne fa tre mentre la coppia Babacar-Simeone non va. La squadra si arrende subito e Pioli dopo la partita ammette: "Abbiamo meritato di perdere". E intanto Corvino guarda in Serie B alla ricerca di un attaccante.