Corriere Fiorentino: "Babacar non convince, Corvino cerca un attaccante... ma in Serie B".
"Baba non Quaglia". Apre così il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Quagliarella contro la Fiorentina ne fa tre mentre la coppia Babacar-Simeone non va. La squadra si arrende subito e Piol...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:41
"Baba non Quaglia". Apre così il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola. Quagliarella contro la Fiorentina ne fa tre mentre la coppia Babacar-Simeone non va. La squadra si arrende subito e Pioli dopo la partita ammette: "Abbiamo meritato di perdere". E intanto Corvino guarda in Serie B alla ricerca di un attaccante.