Valcareggi: "Pareggio a Torino ottimo risultato. In caso di mancata Europa non rinnoverei i contratti a nessuno"

Il procuratore e intermediaro di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Se fossi la Fiorenrina in caso di mancata Europa League non rinnoverei il contratto a nessuno....

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2018 16:37

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