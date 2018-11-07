Valcareggi: "Pareggio a Torino ottimo risultato. In caso di mancata Europa non rinnoverei i contratti a nessuno"
Il procuratore e intermediaro di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Se fossi la Fiorenrina in caso di mancata Europa League non rinnoverei il contratto a nessuno....
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2018 16:37
Il procuratore e intermediaro di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Se fossi la Fiorenrina in caso di mancata Europa League non rinnoverei il contratto a nessuno. Bisogna parlare con Pjaca e capire cosa non va, non puo essere il nuovo Babacar. Il pareggio con la Roma è un buon risultato, Come quello a Torino che è un ottimo risultato. La squadra viola è in piena corsa per l’Europa League"