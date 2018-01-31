UFFICIALE, ADDIO DI BABACAR A FIRENZE. È UN NUOVO GIOCATORE DEL SASSUOLO
Babacar è un nuovo giocatore del Sassuolo, questo il comunicato del club viola:"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 21:01
Babacar è un nuovo giocatore del Sassuolo, questo il comunicato del club viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Khouma El Babacar (classe ’93) all’ U.S. Sassuolo Calcio.
La Fiorentina ringrazia Baba per tutti gli splendidi anni vissuti insieme, dal Settore Giovanile fino alla Prima Squadra, ed augura all’attaccante senegalese le migliori fortune, umane e professionali."