Babacar, che flop! l’Alanyaspor non lo riscatta a l’ex attaccante della Fiorentina torna al Sassuolo

Come riporta TMW, è durata un anno e quattro mesi l’avventura turca di Khouma El Hadji Babacar. L’ex attaccante di Fiorentina e Lecce, infatti, torna al Sassuolo dopo la fine del prestito con l’Alanyaspor, che non ha esercitato l’opzione di riscatto. Nel suo futuro potrebbe esserci la Serie B, con Pisa e Brescia interessati. Babacar ha segnato 6 reti con l’Alanyaspor in questa stagione, di cui tre in Coppa di Turchia.

