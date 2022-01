Arsenal per Vlahovic offre 70 milioni alla Fiorentina, 10 al giocatore, 18 milioni di commissioni

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, l’Arsenal è pronta a fare un’offerta complessiva di 170 milioni alla Fiorentina per Vlahovic. Le cifre sono da capogiro, si parla di 70 milioni destinati alla Fiorentina per il cartellino, un contratto al serbo da 10 milioni netti a stagione per 5 anni, per un totale di 90 milioni lordi, a questi si devono aggiungere 18 milioni di commissione per Ristic.

