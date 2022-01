Italiano incredulo: ”Prestazione inspiegabile, mai avuto questo approccio ma ci rifaremo giovedi”

L’allenatore viola Vincenzo Italiano analizza, intervistato da DAZN la cocente sconfitta per quattro reti a zero contro il Torino: queste le sue parole:

”Non mi riesco a spiegare questa prestazione, mai era capitato che avessimo un approccio cosi’ privo di attenzione, mi fa piacere che tra tre giorni si ritorni in campo. E’ bene tornare con i piedi per terra. Avevamo lavorato bene in questi giorni, anche considerando l’incertezza rispetto allo scendere in campo o meno, mi auguro che si tratti solamente di un incidente isolato.

Compagni d’attacco di Vlahovic? Devono fare qualcosa in più, ma oggi non me la sento di scagliarmi sui singoli, abbiamo fatto male tutti. Ikonè? E’ un ragazzo giovane, deve riuscire rapidamente a entrare nei meccanismi del nostro calcio e sono certo che ci darà una grossa mano”.

