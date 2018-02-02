Brighenti shock: "Babacar ha quattro anni in più, si presentò a Modena con documenti falsi"

Babacar ha appena lasciato la Fiorentina ma le discussioni attorno all’attaccante senegalese non sembra affatto cessate. A scatenare ulteriori polemiche è un video pubblicato su Facebook che vede come...

Babacar ha appena lasciato la Fiorentina ma le discussioni attorno all’attaccante senegalese non sembra affatto cessate. A scatenare ulteriori polemiche è un video pubblicato su Facebook che vede come protagonisti Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, e Sergio Brighenti, vice di Azeglio Vicini ai mondiali di Italia ’90 nonché ex presidente onorario del Modena. Questo un estratto delle dichiarazioni: “Quando ero a Modena, facevo il presidente onorario, e prendemmo quattro giocatori neri. Mi sembrava impossibile che fossero da settore giovanile. Sono andato a controllare e avevano documenti finti. Avevano tutti quattro anni in più”.

Conclude su Babacar: “Uno di quelli si chiamava Babacar, l’abbiamo tenuto anche se era fuori età”.