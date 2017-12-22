Babacar: "Mi pesa non partire dal 1', ma decide Pioli. In coppia con Simeone? Magari..."

Khouma El Babacar, autore del gol decisivo contro il Cagliari, ha parlato nel post gara ai microfoni di Premium: "Era importante fare tre punti, lavoriamo tutta la settimana per vincere. Siamo arrivat...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2017 22:40

Condividi