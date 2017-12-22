Babacar: "Mi pesa non partire dal 1', ma decide Pioli. In coppia con Simeone? Magari..."
Khouma El Babacar, autore del gol decisivo contro il Cagliari, ha parlato nel post gara ai microfoni di Premium: "Era importante fare tre punti, lavoriamo tutta la settimana per vincere. Siamo arrivat...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 22:40
Khouma El Babacar, autore del gol decisivo contro il Cagliari, ha parlato nel post gara ai microfoni di Premium: "Era importante fare tre punti, lavoriamo tutta la settimana per vincere. Siamo arrivati con la mentalità giusta e dobbiamo continuare così. Mi pesa non partire dal 1', ma devo continuare a lavorare. In coppia con Simeone? Magari. Queste cose le guarda il mister. Io mi alleno e aspetto il giorno per entrare".