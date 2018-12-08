Babacar: "Domani ci sei tu, che mi hai fatto diventare ciò che sono. Spero di giocare..."
L'ex attaccante della Fiorentina e molto legato ai tifosi viola, Khouma Babacar, ha scritto un post alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Fiorentina, sfida che lo vede tra i protagonisti e contro la...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2018 18:57
L'ex attaccante della Fiorentina e molto legato ai tifosi viola, Khouma Babacar, ha scritto un post alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Fiorentina, sfida che lo vede tra i protagonisti e contro la sua ex squadra viola. Ecco il suo post su Instagram