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Il Chelsea vuole Dzeko, la Roma pensa a Babacar per sostituirlo al centro dell'attacco giallorosso

Edin Dzeko nel mirino del Chelsea. La notizia è rimbalzata negli ultimi minuti, con i Blues pronti a mettere sul piatto 50 milioni per il bosniaco ed Emerson Palmieri. In caso di partenza di Dzeko, co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 00:49
Il Chelsea vuole Dzeko, la Roma pensa a Babacar per sostituirlo al centro dell'attacco giallorosso - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Edin Dzeko nel mirino del Chelsea. La notizia è rimbalzata negli ultimi minuti, con i Blues pronti a mettere sul piatto 50 milioni per il bosniaco ed Emerson Palmieri. In caso di partenza di Dzeko, come raccolto da TuttoMercatoWeb, i giallorossi potrebbero pensare anche a Khouma Babacar, attaccante senegalese della Fiorentina. Il giovane viola non sarebbe il sostituto di Dzeko, ma una valida alternativa nel parco attaccanti dei giallorossi. Il giocatore piace molto ad Eusebio Di Francesco, che lo aveva già cercato ai tempi del Sassuolo.

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