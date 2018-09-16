Babacar nello spogliatoio dello Juventus Stadium con la maglia di Astori: "Per sempre con noi"
Babacar ha mostrato prima di Juventus-Sassuolo nello spogliatoio la maglietta personalizzata in onore di Davide Astori, suo capitano negli ultimo anni con la maglia della Fiorentina. Ecco la foto del...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2018 23:14
Babacar ha mostrato prima di Juventus-Sassuolo nello spogliatoio la maglietta personalizzata in onore di Davide Astori, suo capitano negli ultimo anni con la maglia della Fiorentina. Ecco la foto del centravanti senegalese che dimostra dell'omaggio di Bava