CdS Stadio, il Sassuolo ci prova per Babacar offrendo corsia preferenziale per Politano. Difficile, ma se ne parla...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il Sassuolo sarebbe interessato a Babacar. Il giocatore è un pallino degli emiliani ed interessa anche a Crystal Pal...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, il Sassuolo sarebbe interessato a Babacar. Il giocatore è un pallino degli emiliani ed interessa anche a Crystal Palace e Besiktas. Ai neroverdi servirebbe subito una punta poichè Matri ha chiesto la cessione.

Per sostituirlo oltre al senegalese interesse anche per Lapadula del Genoa. La chiave per portare Babacar al Sassuolo è Politano. L'esterno piace molto ai viola e verrebbe offerta una corsia preferenziale per Giugno. Difficile, ma si tratta.