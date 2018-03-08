Babacar: "Buon viaggio fratello, forse un giorno giocheremo di nuovo insieme"

Khouma El Babacar, attaccante del Sassuolo con un lungo passato in viola, ha ricordato ancora una volta Davide Astori. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram: "Oggi ho assistito al tuo funera...

Khouma El Babacar, attaccante del Sassuolo con un lungo passato in viola, ha ricordato ancora una volta Davide Astori. Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram: "Oggi ho assistito al tuo funerale e vedendo tutta quella gente che c’era la X te vuol dire che ci hai insegnato, dimostrato la persona che eri mi mancherà le tue battute, il tuo sorriso, la tua dolcezza, forse un giorno giocheremo a 2 tocchi buon viaggio fratello dal tuo amico Nigger Babesheee come piaceva a te chiamarmi".