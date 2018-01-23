La Repubblica, tre club su Babacar: C.Palace, Sassuolo e Roma. La Fiorentina non vuole perderlo a zero...

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante senegalese Khouma El Babacar è ambito da tre società: Crystal Palace, Sassuolo e Roma. Le due italiane seguono un'idea di...

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante senegalese Khouma El Babacar è ambito da tre società: Crystal Palace, Sassuolo e Roma. Le due italiane seguono un'idea di Eusebio Di Francesco, ex tecnico degli emiliani ed attuale allenatore giallorosso. La Fiorentina spera in una soluzione in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero, o di subire grossi sconti in estate, visto il contratto in scadenza nel 2019 e la poca voglia da parte del classe '93 di rinnovare.