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La Repubblica, tre club su Babacar: C.Palace, Sassuolo e Roma. La Fiorentina non vuole perderlo a zero...

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante senegalese Khouma El Babacar è ambito da tre società: Crystal Palace, Sassuolo e Roma. Le due italiane seguono un'idea di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 08:22
La Repubblica, tre club su Babacar: C.Palace, Sassuolo e Roma. La Fiorentina non vuole perderlo a zero... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante senegalese Khouma El Babacar è ambito da tre società: Crystal Palace, Sassuolo e Roma. Le due italiane seguono un'idea di Eusebio Di Francesco, ex tecnico degli emiliani ed attuale allenatore giallorosso. La Fiorentina spera in una soluzione in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero, o di subire grossi sconti in estate, visto il contratto in scadenza nel 2019 e la poca voglia da parte del classe '93 di rinnovare.

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