Bucchioni: "Mercato di Corvino un fallimento. Vlahovic non credibile, idea Kean a gennaio"
Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“La Fiorentina non fa risultato da metà settembre, adesso è dura risalire. Non puoi mettere fuori Simoene perché n...
Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:
“La Fiorentina non fa risultato da metà settembre, adesso è dura risalire. Non puoi mettere fuori Simoene perché non c’è un’alternativa credibile, Vlahovic non lo è. Si può giocare con un falso nove, ma a Torino nel primo tempo ma non andò bene.
Il mercato fatto da Corvino è fallimentare, bisogna continuare con questi giocatori, Pioli deve cercare di cambiare movimenti ai giocatori. Simeone ha bisogno di un compagno. Pioli deve fare qualcosa di calcio, è il suo momento.
Idea Kean alla Fiorentina, la Juve lo vuol far giocare, è un giocatore pronto. Prenderei domani mattina Babacar potrebbe infiammare i tifosi. Eviterei di prendere Stepinski”