Bucchioni: "Mercato di Corvino un fallimento. Vlahovic non credibile, idea Kean a gennaio"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“La Fiorentina non fa risultato da metà settembre, adesso è dura risalire. Non puoi mettere fuori Simoene perché n...

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2018 13:12

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