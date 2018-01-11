Crystal Palace a un passo da Sakho del West Ham, sfuma il trasferimento di Babacar?

Khouma El Babacar, nei giorni scorsi, è stato a più riprese accostato al Crystal Palace. Le voci su una presunta offerta da 15 milioni di euro avanzata dal club inglese si sono fatte sempre più insist...

Khouma El Babacar, nei giorni scorsi, è stato a più riprese accostato al Crystal Palace. Le voci su una presunta offerta da 15 milioni di euro avanzata dal club inglese si sono fatte sempre più insistenti, tanto che qualcuno aveva già ipotizzato un possibile addio del senegalese già a gennaio.

La pista inglese, tuttavia, sembra essersi raffreddata nelle ultime ore... Infatti, come riportato dall'edizione inglese di Sky Sport, pare che il Crystal Palace abbia messo gli occhi su un altro attaccante, ossia Diafra Sakho del West Ham. Il giocatore è atteso a Londra per le visite mediche e l'affare potrebbe concludersi per una cifra prossima ai 12 milioni.

Il futuro di Babacar, dunque, sembra tingersi nuovamente di viola... Almeno per il momento.