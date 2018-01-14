Offerta molto alta, ben oltre la doppia cifra, dal Crystal Palace per Babacar
Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "The Guardian" Roy Hodgosn, neo tecnico del Crystal Palace dodicesimo in Premier League avrebbe chiesto alla sua dirigenza Babacar per rinforzare l'atta...
Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "The Guardian" Roy Hodgosn, neo tecnico del Crystal Palace dodicesimo in Premier League avrebbe chiesto alla sua dirigenza Babacar per rinforzare l'attacco della sua squadra.
L'offerta, sempre secondo il giornale britannico, si aggirerebbe sui 17 milioni di euro. L'offerta dovrebbe essere ritenuta congrua dal DG viola Pantaleo Corvino. Tuttavia, resta da convincere il calciatore. Anche il West Ham squadra allenata da Moyes avrebbe richiesto in prestito l'attaccante, con la Fiorentina che però sembra disposta a cedere il giocatore solo a titolo definitivo per una congrua cifra.