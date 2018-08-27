Babacar: "Auguri giglio magico, fiero di essere stato un giocatore di Firenze"

Khouma El Babacar, prima della partita tra Cagliari e Sassuolo, ha voluto augurare buon compleanno alla società nella quale ha militato per molti anni, ossia l'ACF Fiorentina. Questo il contenuto del...

Khouma El Babacar, prima della partita tra Cagliari e Sassuolo, ha voluto augurare buon compleanno alla società nella quale ha militato per molti anni, ossia l'ACF Fiorentina. Questo il contenuto del post pubblicato su Instagram: "Oggi mentre mi concentravo prima della partita di stasera, ho letto ancora una volta la storia della squadra che ha lasciato un segno importante nella mia vita e che rappresenta la città dove sono cresciuto, maturato e amato dal popolo: Acf Fiorentina.

In un giorno come questo, associato alla data di fondaZione del club non posso esimermi dal fare gli auguri a questa città, questo club e questo popolo fiorentino, che ama lo sport per cui vivo e ama i calciatori che si comportano correttamente come credo di aver fatto nei miei anni a firenze.

Spesso mi sono trovato a passeggiare sui lungarni e mi fermavo a riflettere su quanto mi mancasse la mia realtà la mia famiglia, pensavo a quanto ero fortunato da una parte a fare il calciatore ma come a volte le distanze dalle persone care siano incolmabili con i beni materiali, ma poi guardando L’ Arno, i suoi ponti e gli scorci di firenze capivo che quella distanza veniva superata e colmata dalla bellezza di quella città dal calore della sua gente che, con un abbraccio e un selfie mi faceva sentire a casa.

Il mio augurio nasce dal cuore di una persona semplice che spera che le glorie di questa città e questa squadra possano vivere e essere conosciute da molti.

Auguri giglio magico fai risplendere la tua luce e i tuoi colori nel mondo fiero di essere stato un giocatore di firenze

El kuma".