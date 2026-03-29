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Biglietti per Londra? Nazione: “Trattativa tra Fiorentina e Crystal Palace: obiettivo strappare più biglietti”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Biglietti per Londra? Nazione: “Trattativa tra Fiorentina e Crystal Palace: obiettivo strappare più biglietti”

Redazione

29 Marzo · 12:58

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 12:58

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La Fiorentina vuole portare il maggior numero possibile di tifosi

L’attesa prosegue, almeno fino a domani. Ma i tifosi viola hanno bisogno di organizzarsi per volare a Londra giovedì 9 aprile per l’andata dei quarti di Conference contro il Crystal Palace. Al momento però i biglietti del settore ospiti del Selhurst Park non sono stati messi in vendita.

E non si sa nemmeno quanti saranno quelli a disposizione dei tifosi della Fiorentina. Molti hanno prenotato voli e alberghi. C’è anche una sorta di ‘trattativa’ tra i due club per strappare il maggior numero di biglietti possibile per propri tifosi in trasferta. Perché anche la richiesta dei sostenitori delle Eagles per la gara del Franchi è superiore ai biglietti che dovrebbero essere inviati a Londra. Lo riporta La Nazione.

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