La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0

La Fiorentina oggi alle ore 21 (20 inglesi) è ospite del Crystal Palace a Selhurst Park, gara d’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno è in programma a Firenze giovedì prossimo, 16 aprile. Kean, Parisi e Solomon sono i grandi assenti tra le fila viola.

PRIMO TEMPO- Al 1’ subito cross dentro di Dodò sul quale arriva Piccoli ma il tiro viene respinto sul nascere dal difensore del club inglese. Al 7’ buona chance per Mateta con il colpo di testa sul cross sul secondo palo di Munoz. Al 14’ Fabbian mette a rimorchio, sul pallone arriva Gosens che calcia senza trovare lo specchio della porta. Al 18’ Munoz mette dentro, sul pallone arriva Guessand che calcia di esterno destro, Crystal Palace vicino al gol. Al 21’ Guessand calcia in porta, Dodò lo travolge e l’arbitro fischia calcio di rigore. Giallo per il brasiliano che salterà il ritorno per squalifica. Sul dischetto si presenta Mateta al 24’ che spiazza De Gea e firma l’1-0 per i padroni di casa. Al 25’ conclusione sballata dí Gudmundsson. Al 31’ grande intervento di De Gea su Mateta poi e rimorchio arriva Mitchell che sigla il 2-0. Fiorentina che non riesce a costruire azioni da gol, Crystal Palace periodo con la catena di destra. Al 39’ Canvot calcia, De Gea chiude senza problemi.

SECONDO TEMPO- Al 51’ ottimo scambio tra Dodò ed Harrison, il brasiliano mette a rimorchio per Fabbian che completamente solo calcia colpendo in pieno la traversa, poteva fare di più l’ex Bologna. Nel ribaltamento di fronte, Kamada prova a beffare De Gea sul primo palo. Al 58’ Harrison crossa dentro per Gudmundsson che colpisce il pallone di testa senza impensierire Henderson. Al 59’ Dodò per Piccoli che calcia sul primo palo in scivolata, Henderson in due tempi chiude. Al 64’ fuori Guessand, al suo posto Pino. Al 68’ numero di Pongracic che crossa dentro per Piccoli che non riesce ad intervenire. Al 69’ ammonito Piccoli. Al 76’ giallo per Richards. Al 77’ Munoz per Sarr che colpisce il pallone di testa che si spegne sul fondo. Al 77’ fuori Gosens e Harrison, dentro Balbo e Fazzini. Al 79’ Mateta si stacca e colpisce il pallone di testa senza trovare lo specchio. All’82’ Ndour calcia dalla distanza, palla sul fondo. All’82’ fuori Pongracic, al suo posto Comuzzo. All’83’ fuori Mateta, dentro Lerma. All’88’ Lerma calcia, si salva la Fiorentina con Ranieri. Al 90’ cross dentro, Comuzzo viene sorpreso da Sarr che mette il pallone all’incrocio dei pali. Fa 3-0 il Crystal Palace. Al 92’ fuori Gudmundsson, al suo posto Puzzoli. Al 93’ Pino salta De Gea, Dodò di testa salva la Fiorentina dal 4-0. Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro, il Crystal Palace vince 3-0.