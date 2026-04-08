Pongracic: “Vanoli ci ha dato la fiducia che ci mancava. A Verona non abbiamo giocato bene”

Marin Pongracic, ha parlato in conferenza stampa da Londra alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina, queste le parole del difensore viola:

“Mateta lo conosco, l’ho beccato una volta con l’U21, è molto fisico, molto veloce, è molto pericoloso e dobbiamo stare attenti a questa qualità individuale, dobbiamo difendere come blocco e come collettivo. Io al mondiale? Un grande orgoglio per me esserci. La vittoria di Verona ci fa respirare, una vittoria importantissima per noi ma non dobbiamo dimenticare il percorso fatto fino ad ora, non abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni, adesso finalmente vedo una squadra che lotta su ogni pallone. Non dimentichiamoci i sacrifici fatti fino ad ora per uscire da questa situazione.

Questa stagione mi aiuterà come fatto negli ultimi anni, nei primi anni in Italia ho avuto diversi infortuni, mi serviva costanza e ce l’ho avuta, per me è importante averla. Speriamo di fare bene in Conference e anche in Nazionale. Ci sono margini per migliorare. Siamo felici per la vittoria a Verona ma non è quella la performance che volevamo dare, vediamo domani come andrà visto che conosco bene l’allenatore del Crystal Palace, non so se il mister lo sapeva che sono stato un suo giocatore (ride ndr)

Lo staff e il mister ci ha dato la fiducia che ci mancava, non avevamo dimenticato come vincere l’Udinese, sono risultati che ti danno del feeling, vogliamo fare una bella stagione fino alla fine. De Gea? Ancora non ci ho parlato e per ora non ci ha dato nessun consiglio per domani”