10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili”

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“Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili”

Redazione

10 Aprile · 01:08

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 01:08

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Delusione e disincanto tra i tifosi viola: per Luca Speciale fiducia ormai ai minimi termini e priorità a fare punti per la salvezza

Dopo la sconfitta quasi senza appello di Londra, sul suo profilo X eloquente il commento del giornalista e tifoso viola Luca Speciale all’ennesima prestazione sconcertante offerta quest’anno dalla Fiorentina:

Mi dispiace per chi dopo Verona, guardando (come spesso accade) solo il risultato e non la prestazione, si era illuso. Le vacanze in Europa si fanno a patto che durante la settimana si abbiano le risorse per mettere insieme il pranzo con la cena. Invece da un anno l’unica cosa che ci mangiamo sono le mani. Agli inguardabili chiedo di pensare a fare un punto con la Lazio e non a fantasticare rimonte improbabili. Fortunatamente si avvicina il giorno del “a mai più “. [Foto via Reuters/ Paul Childs]

 

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