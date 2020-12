Dall’Inghilterra, a gennaio il Crystal Palace presenterà un’offerta per Kouame, servono 20 milioni

Il Crystal Palace ha messo nel mirino Christian Kouame già da prima dell’infortunio subito nelle fila del Genoa. Secondo il The Sun, il Crystal Palace sta preparando un’offerta importante per Kouame già nel prossimo mese. Il costo del cartellino è di circa 20 milioni di euro, questo non sembra essere un problema per gli inglesi.

