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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori

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Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori

Redazione

6 Aprile · 21:41

Aggiornamento: 6 Aprile 2026 · 21:46

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La Conference torna protagonista: viola più sereni in campionato e pronti a giocarsi tutto in Europa con la formazione migliore

La Fiorentina è pronta a fare sul serio in Conference League. Con una situazione di classifica più tranquilla — anche se la salvezza non è ancora matematica — Paolo Vanoli ha deciso di cambiare approccio: a Londra, contro il Crystal Palace, giocheranno i migliori.

Dopo settimane di rotazioni e gestione delle energie, stavolta spazio alla formazione titolare. L’avversario, del resto, è di livello: una squadra da Europa League, spinta da un Selhurst Park gremito e caldissimo. Anche per questo cresce l’attesa attorno alla sfida, con oltre 1600 tifosi viola al seguito e la prospettiva di un Franchi pieno al ritorno.

Tra i pali tornerà De Gea, pronto a riprendersi il posto dopo il turnover delle fasi precedenti. In mezzo al campo Fagioli guiderà la manovra, mentre Gudmundsson è tra i candidati a partire dal primo minuto, anche in vista della squalifica in campionato. Resta da capire se Solomon e Parisi saranno della partita e se lo potranno essere anche dall’inizio.

Il calendario sorride: la gara contro la Lazio si giocherà lunedì, permettendo a Vanoli di schierare il meglio senza troppi calcoli. La salvezza resta da conquistare, ma adesso anche l’Europa merita tutta l’attenzione.

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