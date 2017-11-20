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Il Crystal Palace vuole portare Babacar in Inghilterra già a gennaio. La formula del trasferimento...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Inghilterra il Crystal Palace, società di Premier League, avrebbe messo gli occhi su Babacar. Il calciatore, che a Firenze è chiuso da Simeone, non sta trovando m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2017 19:29
Il Crystal Palace vuole portare Babacar in Inghilterra già a gennaio. La formula del trasferimento... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Secondo quanto riportato da Sky Sport Inghilterra il Crystal Palace, società di Premier League, avrebbe messo gli occhi su Babacar. Il calciatore, che a Firenze è chiuso da Simeone, non sta trovando molto spazio e quest'anno non ha mai giocato titolare. La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

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