Il Crystal Palace vuole portare Babacar in Inghilterra già a gennaio. La formula del trasferimento...
Secondo quanto riportato da Sky Sport Inghilterra il Crystal Palace, società di Premier League, avrebbe messo gli occhi su Babacar. Il calciatore, che a Firenze è chiuso da Simeone, non sta trovando m...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2017 19:29
Secondo quanto riportato da Sky Sport Inghilterra il Crystal Palace, società di Premier League, avrebbe messo gli occhi su Babacar. Il calciatore, che a Firenze è chiuso da Simeone, non sta trovando molto spazio e quest'anno non ha mai giocato titolare. La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.