Il Crystal Palace vuole portare Babacar in Inghilterra già a gennaio. La formula del trasferimento...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Inghilterra il Crystal Palace, società di Premier League, avrebbe messo gli occhi su Babacar. Il calciatore, che a Firenze è chiuso da Simeone, non sta trovando m...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2017 19:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar

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