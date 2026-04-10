Bucciantini fiducioso: “Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina”

Il noto giornalista sportivo Marco Bucciantini, ha commentato la brutta sconfitta della Fiorentina incassata a Londra per mano del Crystal Palace. Un 3-0 netto che lascia poche speranze ai viola in vista del match di ritorno in programma giovedì prossimo al Franchi.

Ecco le parole del giornalista raccolte dal Pentasport di Radio Bruno:

“Era considerata da tutti una finale anticipata. Negli ultimi tre anni, la Fiorentina ha raggiunto due finali e una semifinale in questa competizione, e il Palace ne era ben consapevole. La squadra arrivava da un buon periodo, dopo la gara di Verona, ma anche con diverse assenze. In partite di questo livello, però, certi errori non sono accettabili: il primo è di Dodo; sul secondo gol, invece, le responsabilità sono condivise con tutta la linea difensiva.

Per giovedì mi aspetto semplicemente una grande serata di calcio europeo. Non è il momento di cercare alibi, ma è chiaro che la Fiorentina rende meglio con Solomon a sinistra e Parisi a destra. Inoltre, non ho compreso la scelta di inserire Fabbian nella lista UEFA: è un giocatore che, in ambito europeo, non sembra offrire un contributo significativo. Nonostante tutto, continuo a crederci: il Palace non è una squadra irresistibile e non ha disputato una stagione straordinaria. Con Solomon e Parisi in campo, potrebbe davvero cambiare tutto.”