Glasner: "Nessuno ha la nostra mentalità, sarà una Fiorentina aggressiva, ma non ci difenderemo"

Il tecnico del Crystal Palace presenta la sfida con la Fiorentina e garantisce un approccio offensivo nonostante il vantaggio dell’andata

Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina, l’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, affrontando i principali temi legati alla sfida.

Il tecnico ha iniziato aggiornando sulle condizioni della rosa: "Guessand non è disponibile per le prossime due settimane mentre gli altri giocatori sono disponibili".

Sull’assenza dell’attaccante ha aggiunto: "Ovviamente non è bello non averlo ma abbiamo dimostrato contro il Newcastle di poterlo sostituire, idem contro la Fiorentina all'andata. Abbiamo sempre tanti elementi in grado di darci una mano".

Parlando invece di Yeremy Pino, Glasner ha spiegato: "Lui ha avuto sei mesi difficili e ha dovuto abituarsi. Penso che avrebbe potuto fare molto meglio e avrebbe potuto fare più assist".

Nonostante il largo vantaggio dell’andata, l’allenatore non intende cambiare atteggiamento: "Nessuno ha questa mentalità: da quando sono a Londra, la nostra idea è quella di dimostrare il nostro valore contro qualsiasi squadra, sia che giochiamo in casa che in trasferta. Domani il nostro approccio sarà lo stesso, non ci difenderemo. E i tanti diffidati non mi condizioneranno nelle scelte iniziali".

Sul suo possibile futuro in Italia ha dichiarato: "Io adesso sono concentrato solo sulle ultime settimane di questa stagione ma seguo sempre la Serie A. Sono aperto a considerare l'ipotesi di venire in Italia, certo, ma quello che conta per me è l'ambizione del club dove andrò a lavorare. Ma ora non penso al mio futuro".

Riguardo all’atmosfera del Franchi, ha commentato: "Ho visto la gara contro la Lazio e mi ha colpito la parte vuota dello stadio: è un peccato che una parte fosse chiusa ma sono certo che i tifosi faranno un grande tifo. Non penso che la Fiorentina cambierà molto rispetto alle ultime gare: sono sorpreso di aver fatto tre gol a una squadra che sta molto bene e anche delle tante occasioni che abbiamo avuto. Mi aspetto molta più aggressività da parte della Fiorentina. Sono certo che le due squadre giocheranno con la stessa mentalità".

Infine, su Mateta ha concluso: "Sono felice di riaverlo in buone condizioni anche se non è ancora al 100%. Il suo futuro? Non so se rimarrà, spero possa giocare un bel mondiale con la Francia".

E sulle differenze tra campionati ha osservato: "Ho visto sia la nostra partita sia quella tra il Bologna e l'Aston Villa: i rossoblù hanno fallito alcune occasioni. Non credo che ci sia molta differenza tra i due campionati. E' diversa nel modo in cui le squadre giocano, non in altro".